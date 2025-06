De Maggio: “Oggi tre ottime notizie per il Napoli! Una in particolare sbloccherebbe finalmente il mercato”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle ultime mosse di mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Oggi tre buone notizie per i tifosi azzurri. Si sta provando a chiudere Noa Lang, prossime 72 ore decisive. Si cerca l’accordo con il PSV: 22 milioni più 3 di bonus. il Napoli ha avuto totale apertura di Darwin Nunez, ora forti della volontà del calciatore si cercherà l’accordo con il Liverpool. Infine si intravede finalmente la luce per la cessione di Osimhen all’Al-Hilal. Proposto al nigeriano un triennale da 40 milioni l’anno. Il calciatore pare essersi convinto dopo l’ultima offerta e i 75 milioni della clausola verranno subito immessi sul mercato per un fantastico triplete: Chiesa, Nunez e Noa Lang“.