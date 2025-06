Caprile al Cagliari – La nota dei sardi: “Il calciatore si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029”

Dopo la nota ufficiale del Napoli, è arrivata anche quella del Cagliari: Elia Caprile è un nuovo giocatore rossoblu. Il portiere ha firmato coi sardi un contratto per quattro stagioni.

Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Elia Caprile dal Napoli: il calciatore si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029. Nato a Verona, classe 2001, Caprile è arrivato nell’Isola agli inizi dello scorso mercato invernale, facendo il suo esordio in rossoblù l’11 gennaio al “Meazza” di Milano, subito decisivo con le sue parate nel pareggio (1-1) contro il Milan.

Spiccata personalità e leadership, ha saputo prontamente integrarsi, dimostrando sul campo tutte le sue qualità: forza mentale e fisica, sicuro e agile tra i pali. Padrone dell’area di rigore, reattivo sia nelle uscite alte che in quelle basse. Grazie a una buona tecnica di base e alla sua visione di gioco ha confermato di essere un portiere moderno, utile alla squadra sia in fase di disimpegno che di impostazione. Protagonista in gara, ha conquistato tutti a suon di prestazioni, ribattezzato dai tifosi “Sant’Elia”: 18 presenze, 5 delle quali senza subire gol, è stata una risorsa particolarmente preziosa nella conquista della salvezza.

Il Cagliari si assicura uno dei più forti prospetti in Italia nel ruolo, con ancora importanti margini di crescita.

Ambizione e talento, forza Elia!