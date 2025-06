Zazzaroni a KKN – ” La proposta dell’Al-Hilal per Osimhen per me è una follia ! “

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al possibile trasferimento di Victor Osimhen all’Al-Hilal:

“Una persona ha visto la proposta dell’Al-Hilal a Osimhen, non è difficile capire di chi sto parlando. La proposta è da 3 anni a 40 milioni netti l’anno più un’opzione per un altro anno. Per me una follia. Secondo me Osimhen andrà all’Hilal, così come andrà Theo Hernandez. L’offerta iniziale per Osimhen era di 50, se avesse fatto il Mondiale per Club. Per me sono davvero cifre incredibili. Osimhen oggi è tra i primi tre attaccanti al mondo e sono convinto che questi soldi arriveranno e il Napoli farà mercato. Il Napoli, nella figura di De Laurentiis, Chiavelli, Manna e Conte, vuole inserire 10 giocatori nuovi. Su suggerimento di Conte (ironia sul comunicato del Napoli, ndr)”,