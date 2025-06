Ventura a KKN – ” Ho incontrato Conte, l’ho visto molto sereno e contento “

Simona Ventura, conduttrice televisiva che ha presentato il docufilm su Arrigo Sacchi a Cervia dov’era presente anche Antonio Conte, è intervenuta durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni in merito ad Antonio Conte e non solo:

“Sabato sera è stata una delle più belle serate di calcio che ho condotto. Sacchi l’ho conosciuto nel 1987, e facevo interviste, non c’erano le esclusive e le vendite dei diritti. Il Milan era lontano dai buoni risultati e si diceva che non avrebbe mangiato il panettone. Ed invece poi vinse lo scudetto. Alla presentazione del suo docufilm c’erano tanti tifosi napoletani che volevano incontrare Conte. L’ho trovato molto contento e sereno”.