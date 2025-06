Venerato: ottimismo per Ndoye, Beukema tentato dall’ingaggio

Ieri sera nel corso dell’appuntamento su Rai 2 con la Domenica Sportiva, il giornalista Ciro Venerato è intervenuto sulle principali trattative di mercato che riguardano gli azzurri.

L’esperto di mercato in merito a Ndoye ha detto: “In settimana è confermato un vertice tra Napoli e Bologna. Gli azzurri hanno un accordo di massima con l’entourage del giocatore sulla base di un contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione“; resta ancora aperto il nodo cartellino “il Bologna è fermo a 40 milioni, con il 15% che spetta al Basilea, ma alla fine credo che Ndoye sarà del Napoli“.

Sembra più in salita la strada che dovrebbe portare al centrale di difesa olandese Beukema: “Il Napoli ha offerto al calciatore, che attualmente ha uno stipendio di 750 mila euro, 2,5 milioni per 5 anni, il Bologna ha rilanciato fino a 2 milioni”; il problema maggiore è la volontà della società felsinea che “già teme di perdere Lucumì e valuta l’olandese non meno di 40 milioni“.