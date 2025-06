Politano: possibile un allungamento del contratto

Non si parla solo di nuovi acquisti in casa Napoli, questo è anche il periodo giusto per eventuali rinnovi.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira è in discussione un prolungamento del contratto di Politano, ad oggi in scadenza a giugno 2027.

De Laurentiis stima il laterale romano per l’impegno in campo e il forte attaccamento alla maglia azzurra. L’intenzione del presidente sarebbe quella di prolungare il contratto di un altro anno, fino al giugno 2028.

Matteo, fresco protagonista del successo in campionato, sta vivendo un felice momento anche dal punto di vista personale: nei giorni scorsi è convolato a nozze con la sua compagna Alessandra.

Questo possibile allungamento di contratto sarebbe una sorta di “regalo di nozze” meritato in campo e che presumibilmente significherebbe per il calciatore (classe 1993) terminare la carriera in maglia azzurra.