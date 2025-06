Martorelli a KKN – ” Conte ha massimizzato tutto quello che aveva, ma adesso il Napoli deve allargare la rosa ! “

Giocondo Martorelli, agente di calciatori, è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al Napoli ed a Antonio Conte, riguardo le strategie di calciomercato da adottare:

“Quest’anno sappiamo quanto è stato importante per Conte non fare le Coppe, alla lunga giocare molte partite in meno è stato un vantaggio per la conquista dello Scudetto. I viaggi sono stressanti ed è difficile preparare il doppio impegno. L’intelligenza di Conte è stata quella di massimizzare gli sforzi con la rosa che aveva. Oggi evidentemente il Napoli deve allargare la rosa, non bastano 14/15 giocatori di livello ma ampliare notevolmente i giocatori a disposizione di Conte è necessario perché così il Napoli può essere competitivo su più fronti”.