Lavori in corso per la porta: aggiornamenti per il vice Meret

il Napoli deve riempire quanto prima le caselle che riportano alla voce portieri.

Per il ruolo di titolare sarebbe clamoroso a questo punto rinunciare ad Alex Meret, il portiere dei due scudetti, in scadenza di contratto. Clamoroso visto che si parla ormai da tempo del rinnovo anche se non viene ancora annunciato. Difficile credere che non vi sia un accordo e che il sodalizio azzurro perda a zero un calciatore di sicuro valore e ancora relativamente giovane.

Resta da definire quanto prima anche la questione relativa al vice. Il Napoli attualmente è scoperto: Caprile è stato lasciato andare forse con troppa leggerezza, Scuffet rientrerà a Udine.

Qualche voce insistente, ma nessuna trattativa ancora ben avviata. L’estremo difensore è un ruolo delicato, il titolare deve percepire anche una certa tranquillità, cosa che un secondo “ingombrante” potrebbe minare.

Di certo però il Napoli, impegnato nella prossima stagione su quattro fronti, deve garantirsi una riserva di valore, senza accollarsi un gap troppo marcato a confronto con il titolare.

Ecco, quindi, alcuni nomi validi su cui si è scritto. Il Corriere dello Sport di stamattina fa il punto sulle trattative che, invero, sembrano ad un punto morto: Il Parma ritiene incedibile il giovane giapponese Suzuki (che pare sia il preferito di Conte); maturo e affidabile l’altro profilo accostato alla maglia azzurra, il serbo Milinkovic-Savic, per il quale il Torino richiede ben 19 milioni, cifra che il Napoli non è disposto a sborsare.

Tutto fermo quindi? sicuramente no, ci sono idee e profili giovani in monitoraggio. Resta sempre valida però la raccomandazione di non dilungare troppo le trattative, ma cercare di definire gli accordi – almeno per i ruoli completamente scoperti – il prima possibile.