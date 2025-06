L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano, il club azzurro sarebbe pronto a piombare su Giorgio Scalvini, in caso di mancato accordo con il Bologna per Sam Beukema. Rimarrebbe comunque una trattativa difficile per il difensore Italiano, in quanto le richieste dell’Atalanta siano ritenute eccessive.