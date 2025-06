Gds – ” Il Bologna apprezza Zanoli, ma non vuole che venga inserito nella trattativa per Ndoye: il motivo “

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe mostrato gradimento per quanto riguarda Alessandro Zanoli, ma non vuole che venga inserito come contropartita nell’affare Ndoye. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Il Napoli avrebbe voluto inserire Ngonge, stavolta il tentativo starebbe per coinvolgere Alessandro Zanoli. Zanoli è un’opzione però laterale, se ne può parlare a parte, il Bologna gradirebbe prenderlo in prestito – poi si capirebbe le modalità del riscatto – e comunque tenere separate le due questioni perché Ndoye è fonte di ricchezza, consente di addobbare il proprio bilancio per poi garantirsi nuovi investimenti “.