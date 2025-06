Gds – ” Ecco perchè Ndoye vuole il Napoli ! “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato importanti novità per quanto riguarda la trattativa che il Napoli sta conducendo per Dan Ndoye. Il giocatore infatti gradirebbe il passaggio alla squadra azzurra non solo per il progetto, ma anche per una questione economica. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Ma c’è una volontà comunque, quella di riuscire a spingersi verso l’alto e magari verso il basso per accontentare un calciatore dal quale il Napoli ha ottenuto il gradimento: gli ottocentomila euro di ingaggio si triplicherebbero. “