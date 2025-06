Uli Forte, allenatore del Fussballclub Winterthur, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni in merito a Dan Ndoye, obbiettivo del Napoli in questa sessione di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo:

“Ndoye è un giocatore rapido ed interessante, lo conosco da quando giocava in serie D qui in Svizzera, adesso ha cominciato anche a segnare ed è diventato un giocatore completo”.