Corbo a la Repubblica – ” L’obbiettivo di De Laurentiis al Napoli è solo uno, ha cambiato strategia “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale su Repubblica, ha parlato degli obiettivi del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco un estratto dell’articolo in merito:

“L’obiettivo del presidente quest’anno cambia. Non più ottenere le plusvalenze ma comporre una squadra competitiva su quattro fronti, come ha promesso a Conte e a se stesso. De Laurentiis si è convinto che il calcio europeo esige una diversa politica dirigenziale, i picchi di affari su Cavani, Higuain e Giorginho sono stati i più brillanti. Hanno dato con gli altri in vent’anni di presidenza 700 milioni di plusvalenze su oltre tre miliardi e mezzo di incassi (3.593.115.664 euro) ma è l’ora di fare un altro scatto nel futuro”.