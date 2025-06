Cds – ” Non solo Ndoye, Manna ha in lista diversi nomi per rinforzare la fascia sinistra “

Non solo Ndoye per il Napoli. Il club azzurro avrebbe messo nel mirino diversi profili per rinforzare la fascia sinistra, perchè serviranno almeno due profili in quel ruolo. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“ Perché Conte ne vuole due. Almeno. E le alternative restano vive, attive, monitorate. C’è Noa Lang, per esempio, uno che ha gamba e fiuto del gol, che conosce la Champions e viene dal Psv Eindhoven. C’è Jadon Sancho, talento un po’ smarrito, ma ancora giovane e recuperabile, che ha bisogno di un progetto vero per rilanciarsi dopo le difficoltà allo United. E c’è Federico Chiesa, che deve trovare una nuova sistemazione se vuole tornare centrale nella Nazionale di Rino Gattuso, che l’ha chiamato per incoraggiarlo a cambiare aria. Anche lui piace, ma l’interesse si è raffreddato nelle ultime ore. “