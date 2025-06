Tutto concordato per il riscatto di Gianluca Gaetano, il trequartista napoletano resterà definitivamente a Cagliari, lo fa sapere l’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X. Ecco le sue parole:

“Gianluca Gaetano è diventato un giocatore del Cagliari con un trasferimento a titolo definitivo. Sono state attivate e raggiunte le condizioni per l’obbligo di riscatto, di 6 milioni di euro, in favore del Napoli. Per Gaetano contratto fino al 2029″.