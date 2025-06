Mediaset: il Bologna vuole Raspadori

Il giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset Orazio Accomando, sul suo profilo X ha da poco riferito di un importante interesse del Bologna per Raspadori.

Il giocatore, protagonista di entrambi gli Scudetti azzurri, sarebbe molto apprezzato dall’allenatore Italiano per la sua duttilità e la sua qualità sotto porta. Pare che il Bologna sia seriamente interessato, a fronte di una richiesta azzurra vicina ai 25 milioni.

La società emiliana vorrebbe condurre la trattativa indipendentemente da quelle che riguardano Ndoye e Beukema, fortemente richiesti da Manna; difficile che si parli delle varie ipotesi separatamente.

Da parte sua Giacomo potrebbe fare approfondite riflessioni: di sicuro anche per il prossimo anno non avrà una maglia da titolare certa in azzurro.