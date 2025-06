Il Galatasaray esce allo scoperto: Osimhen deve decidere

La società azzurra è sicuramente in apprensione per la scelta di Osimhen: il calciatore deve accettare quanto prima una proposta, per evitare, se non altro, di ritornare il 30 giugno in azzurro (con il rischio concreto di dover partecipare al ritiro di Dimaro).

Quest’anno il nigeriano ha fatto la differenza in un campionato minore: in Turchia con la maglia del Galatasaray ha vinto il titolo a suon di reti.

Tante proposte, soprattutto sirene milionarie dall’Arabia, ma nessuna apertura concreta da parte sua.

Osimhen per adesso è in vacanza e non ha sciolto nessuna riserva sul suo futuro.

La ricca società turca sta facendo di tutti per acquistare definitivamente il calciatore. Gli ultimi aggiornamenti sono del collega di SportMediaset Accomando secondo cui il club di Istanbul avrebbe offerto ben 18 milioni annui al giocatore.

Un modo concreto e convincente per spingerlo ad accettare; adesso spetta a Victor dare una risposta definitiva, che si spera sia quanto più veloce possibile.

Intanto, particolare non trascurabile, pare che il Galatasaray da tempo sia d’accordo con Il Napoli per il pagamento – anche se dilazionato – dell’intera clausola da 75 milioni.