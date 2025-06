Fabrizio Romano: Villarreal in pressing per Marin, gli spagnoli sono fiduciosi di arrivare all’accordo

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore spagnolo Rafa Marin potrebbe tornare a giocare in Spagna, in prestito al Villarreal per l’esattezza. Ha riportato la notizia sul suo profilo X: “Il Villarreal è fiducioso di concludere l’accordo con Rafa Marin la prossima settimana per € 1 milione di dollari di prestito, € 15 milioni di dollari di opzione di acquisto e una clausola di rivendita del 10%“.

🚨🟡 Villarreal are confident to seal Rafa Marín deal next week for €1m loan fee, €15m buy option clause and 10% sell-on clause. pic.twitter.com/94gsSz8XQs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025