Di Marzio: Riscatto in arrivo per Caprile, resterà al Cagliari

Come riportato dall’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, Elia Caprile continuerà a indossare la maglia del Cagliari, dopo le ottime prestazioni del estremo difensore nella squadra di Fabio Pisacane. Ecco cosa ha riportato il giornalista di Sky Sport sul suo sito ufficiale: “I rossoblù riscatteranno dal Napoli il portiere Elia Caprile per 8 milioni di euro. Il classe 2001, arrivato in Sardegna durante lo scorso calciomercato di gennaio, ha giocato 22 gare tenendo per 8 volte la porta inviolata“.