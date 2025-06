CdS – Il Pisa ci crede per l’acquisto di Simeone, ecco perchè si può fare

Secondo il Corriere del Sport, il Pisa sogna il colpaccio, ovvero l’acquisto di Giovanni Simeone del Napoli, nonostante non sia partita ancora nessuna trattativa. L’attaccante argentino gioca per il club Partenopeo dal 2022, portando a casa due Scudetti e andando a segno 11 volte in 103 partite giocate tra tutte le competizioni. Ecco cosa riporta il sito sportivo: “E’ difficile perché il Cholito è tanto per una neopromossa: per storia e anche per costi. Eppure non è impossibile. Primo: perché il Pisa ha bisogno di un bomber e qualche informazione l’ha già raccolta. Secondo: perché il ds dei partenopei Manna è molto vicino all’ad dei toscani Giovanni Corrado. Terzo: in casa Simeone, il legame con Pisa non si è mai interrotto. Uno dei primi a complimentarsi pubblicamente per la promozione in A è stato guarda caso proprio l’allenatore dell’Atletico Madrid“.