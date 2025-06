TMW – Santos è il nuovo nome per il centrocampo del Napoli ma il Chelsea spara alto: non meno di 30 milioni

Il Napoli continua a cercare rinforzi per il centrocampo, oltre a Yunus Musah del Milan. Come riportato da Tuttomercatoweb, un altro nome per rafforzare la mediana è quello di Andrey Santos, attualmente di proprietà del Chelsea, che viene da un’ottima stagione in prestito al Strasburgo. Il Chelsea però non sembra voler meno di 30 milioni per il centrocampista brasiliano. Il centrocampista brasiliano viene da un’ottima stagione in prestito al Strasburgo con 10 gol e 4 assist in 32 partite. Tuttavia, il Chelsea non sembra intenzionato a lasciarlo andare: potrebbe essere un giocatore chiave per la squadra di Maresa la prossima stagione.