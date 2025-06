Milinkovic Savic in vacanza a Spalato: il suo agente gli ha detto dell’offerta del Napoli. Il retroscena

Il Napoli ha individuato in Vanja Milinkovic-Savic il rinforzo ideale per la porta. Dopo aver valutato profili come Svilar e Suzuki – quest’ultimo scartato per i costi elevati – e abbandonato la pista Okoye per motivi extra calcistici, il club partenopeo ha accelerato sul portiere del Torino.

Il sì del serbo è già arrivato: attualmente in vacanza a Spalato, Milinkovic-Savic è stato informato dal suo agente dello stato avanzato della trattativa tra Napoli e Torino. Il portiere è legato al club granata da una clausola da 20 milioni di euro, valida fino al 31 luglio. Gli azzurri sono pronti a chiudere il colpo per una cifra leggermente inferiore.