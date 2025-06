Romano: “Per Musah non è ancora finita, il calciatore piace molto a Conte”

Come riporta Fabrizio Romano, la pista Musah si è un po’ raffreddata ma non è ancora tramontata. Il giocatore piace molto a Conte, ma in questo momento il Milan non fa sconti. Il Napoli è fermo alla sua proposta di 25 milioni bonus inclusi, i rossoneri chiedono di più sia di parte fissa che di bonus. Tutto congelato al momento in attesa di un’apertura da parte di una delle due società. Gli azzurri sono ancora alle prese con la questione Anguissa: la permanenza o meno del centrocampista potrebbe giocare un ruolo determinante nella trattativa per Musah.