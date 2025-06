Napoli forte su Savic che ha clausola più bassa per l’Italia: i dettagli

In attesa del rinnovo di Meret, il Napoli continua a monitorare la situazione portieri. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Milinkovic-Savic, in uscita dal Torino. Il Napoli vuole affiancare a Meret un portiere di livello e il granata quest’anno ha dimostrato di esserlo. I costi dell’operazione non sono proibitivi, come riporta Nicolò Schira, Savic ha una clausola nel suo contratto di 19,5 milioni per l’Italia e di 22,3 milioni per l’estero. In più gli azzurri hanno un asso nella manica da giocare: quel Cyril Ngonge che tanto piace a Baroni e che dopo un anno di panchina passato quasi sempre in panchina cerca una nuova piazza per rilanciarsi. Vedremo se nei prossimi giorni il ds Manna affonderà il colpo e regalerà a Conte la giusta alternativa a Meret.