Meret rinnova o no? A 11 giorni dalla scadenza del contratto la questione tiene ancora banco in casa Napoli. A tranquillizzare tutti ci pensa Kiss Kiss Napoli, che parla di cosa fatta solo da formalizzare. Mancano solo le firme e l’annuncio che arriverà tra qualche giorno. Gli azzurri continuano a seguire Milinkovic-Savic per affiancarlo all’azzurro per avere una coppia di portieri tra le più forti d’Italia.