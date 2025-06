La permanenza di Mazzocchi al Napoli non è scontata. L’esterno azzurro non è al centro delle idee di Conte e in caso di offerte potrebbe partire. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul calciatore c’è il Pisa: “La società toscana sta lavorando con il Napoli ad prestito con diritto di riscatto. Il tecnico Gilardino lo ha individuato come profilo ideale per potenziare le sue fasce, considerando anche la sua duttilità e le sue qualità nelle due fasi”.