L’ad del Parma spegne i rumors: “Suzuki e Leoni non sono sul mercato”

Tra i nomi che piacciono al Napoli da affiancare a Meret, Zion Suzuki è sicuramente uno dei preferiti. Il portiere del Parma viene da una buonissima stagione, in cui ha messo in luce tutte le sue qualità: forte con i piedi, nei rinvii e sicuro nelle uscite. Caratteristiche complementari a quelle di Meret, più bravo tra i pali e nell’uno contro uno. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ad del Parma Federico Cherubini ha però messo a tacere tutte le voci su Suzuki e Leoni dichiarando questo: “Ci sono tante richieste, ma non sono sul mercato. La società vuole tenere questi due giocatori per un altro anno. Poi può succedere di tutto, ma entrambi non hanno dato segnali di essere tentati da altri club. Per noi sono tasselli importanti per la prossima stagione”.