Anguissa resta? Settimana prossima appuntamento chiave per il futuro

L’affare Musah resta al momento congelato e dietro tutto ciò potrebbe non esserci solo il mancato accordo con il Milan. Come riporta Tmw, Anguissa sembrava sul punto di partire (destinazione Arabia), ma ora la situazione potrebbe essere cambiata. Pare che il Napoli abbia deciso di tenere il camerunese e di rifiutare le offerte che sono arrivate dagli altri campionati. Le parti si aggiorneranno lunedì e non si esclude la possibilità di arrivare anche ad un rinnovo con adeguamento. Il futuro di Musah passa anche da questo, in caso di permanenza di Anguissa le probabilità di un suo passaggio al Napoli sarebbero quasi nulle.