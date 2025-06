Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli non riesce a trovare un accordo col Milan per Musah. Ecco cosa scrive:

“La trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah resta in fase di stallo. Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo contatto tra le parti, ma l’esito è stato negativo. Le società non sono riuscite a trovare un’intesa né sulle cifre né sulla formula dell’operazione. Al momento, l’accordo appare lontano dalla conclusione positiva”.