Obaretin in rientro dopo il prestito al Bari: ci prova una squadra campana

Edward Obertin, difensore classe 2003, è rientrato al Napoli dopo un’anno in prestito al Bari. Stagione positiva per il calciatore in Serie cadetta, dove ha giocato 25 partite e fornito un assist. Come riporta Tmw, Obertin potrebbe restare in Campania ma non al Napoli. L’Avellino, neo promosso in Serie B, ha chiesto informazione agli azzurri per provare a strappare in prestito il difensore. Attese novità nelle prossime settimane, l’Avellino non è l’unica squadra sul giocatore, anche diversi club sia italiani che stranieri lo hanno messo nel mirino.