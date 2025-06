De Maggio: “Questi i ruoli e i nomi che sta seguendo il Napoli”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime di mercato degli azzurri ai microfoni di Radio Goal: “Il Napoli cerca un difensore, un terzino che possa far rifiatare Di Lorenzo, due esterni, una mezz’ala e una punta che si alterni con Lukaku. Sugli esterni si avvicina Ndoye, mentre Lookman è il sogno. L’agente di Zaccagni ha detto che non si muoverà dalla Lazio, ma io voglio aggiungere ‘per ora’. Se gli azzurri dovessero prendere Ndoye e Lookman è ovvio che non andrebbero più sull’esterno biancoceleste. In attacco c’è Lucca, ma il calciatore è seguito anche dall’Inter e l’affare si è un po’ raffreddato. Per il vice Di Lorenzo sono già state gettate le basi la scorsa settimana dal ds Manna per Juanlu del Siviglia”.