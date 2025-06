Beukema vuole il Napoli: rifiutato rinnovo a cifre triplicate con il Bologna

Sam Beukema è l’obiettivo numero uno del Napoli per la difesa. Il calciatore ha dato piena disponibilità al trasferimento, ma il Bologna continua a fare muro. Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli gli offre un ingaggio triplicato con la prospettiva di giocare la Champions e lottare per lo Scudetto. Argomenti più che sufficiente a far vacillare chiunque, ma la trattativa resta complicata. Il Bologna non vuole lasciar partire il difensore e gli ha proposto un rinnovo di contratto a cifre simili a quelle degli azzurri, il calciatore però sembra orientato a rifiutare: vuole il Napoli.