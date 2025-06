Affare Juanlu momentaneamente congelato: i dettagli

Negli ultimi giorni il mercato del Napoli è entrato in una fase di studio. Dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il ds Manna ha impostato diverse trattative, ma senza farsi prendere dalla fretta. Ha gettato le basi con 3-4 società per altrettanti giocatori e adesso proverà a raccogliere i frutti del suo lavoro. Come riporta il Corriere dello Sport, l’operazione Juanlu, terzino del Siviglia, è stata messa momentaneamente in stand-by. Manna è rientrato dalla Spagna, dove la scorsa settimana ha incontrato la dirigenza del Siviglia e provato a regalare ad Antonio Conte il nuovo terzino. L’offerta di 12 milioni più 2 di bonus non ha soddisfatto il club che ne chiede almeno 20. L’affare resta in piedi, ma si è momentaneamente raffreddato anche perchè il giocatore è impegnato nell’Europeo under 21 con la Spagna. Il Napoli ci riproverà nei prossimi giorni, come con gli altri club per cui i discorsi sono ben avviati, ma non si piegherà alla richiesta delle società che chiedono cifre spropositate per far partire i propri giocatori.