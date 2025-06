Tuttosport – ” Il Pisa vuole Simeone, ma la trattativa è complicata per un motivo preciso: ecco quale “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato novità di calciomercato per il Napoli, in questo caso in uscita. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il Pisa sarebbe fortemente interessato all’attaccante argentino, ma c’è un aspetto che rende il suo approdo difficile. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Il Pisa pesca in casa Frosinone: presi il centrale Lusuardi e il fantasista Vural per un pacchetto complessivo di 5 milioni. Difficile invece per la neopromossa nerazzurra arrivare in attacco a Simeone (Napoli): l’ingaggio del Cholito appare proibitivo per la società pisana “.