TMW – ” Il Napoli segue un gioiello dell’Ajax. Ecco la cifra richiesta dal club olandese “

Arrivano novità importanti di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club azzurro sarebbe interessato a Mika Godts, esterno dell’Ajax. La richiesta del club olandese è superiore ai 10 milioni. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Per lui era il primo anno completo fra i professionisti, visto che la sua promozione in prima squadra era datata 1 gennaio 2024, in una stagione davvero da incubo per l’Ajax, visto che la distanza con il PSV era stata di 45 punti. La valutazione è superiore ai 10 milioni di euro. Difficile pensare a un ruolo da titolare indiscusso in questo Napoli, però in caso di addii seriali di Ngonge, Simeone e Raspadori potrebbe essere inserito nelle rotazioni. Sempre in Eredivisie gioca un altro obiettivo, lui sì ai primi posti nella short list: Noa Lang, del PSV Eindhoven”.