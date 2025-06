Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: “Smentite di Atalanta e Napoli su Ademola Lookman. Inoltre, ci arriva una smentita dall’entourage di Federico Chiesa: il Napoli non ha ancora chiamato il Liverpool, che tra l’altro ci ribadisce che il calciatore va via a titolo definitivo e non in prestito oneroso“.