Gds – ” Musah al Napoli rischia di saltare ? Il suo agente è sicuro di una cosa “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato un curioso retroscena riguardo la trattativa che il Napoli sta conducendo per Yunus Musah, centrocampista del Milan. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Una conclusione più rapida, in via Aldo Rossi, sperano l’abbia la vicenda legata a Musah, a un passo dal trasferimento al Napoli. E invece l’operazione ha avuto un rallentamento: gli azzurri non vogliono andare oltre quota 25 compresi i bonus. Il Diavolo ne chiede qualcuno in più. Può saltare tutto? L’entourage dell’americano ha fiducia e anche i dirigenti rossoneri in fondo sperano che non ci siano sorprese”.