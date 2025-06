Clamoroso dall’Inghilterra – ” Il Napoli vuole uno tra Grealish e Garnacho ! Ecco i prezzi richiesti “

Arrivano clamorose novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, e arrivano dall’Inghilterra: infatti, secondo quanto riportato da diversi quotidiani, tra cui il ” The Sun “, il club azzurro sarebbe pronto a fiondarsi su uno tra Jack Grealish e Alejandro Garnacho, tutti e due in uscita dai loro rispettivi club. Pronto un budget di circa 45 milioni di sterline per portarsi a casa uno dei due esterni offensivi, in modo da rinforzare ancora di più una rosa che ha bisogno di uomini proprio in quel ruolo.