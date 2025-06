Cds – ” Napoli e Milan su Nunez, ecco la richiesta del Liverpool per cederlo “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sui recenti rumors riguardanti Darwin Nunez, attaccante del Liverpool che sembra essere destinato alla partenza. Il Napoli e il Milan lo seguono con grande attenzione. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Base d’asta: 60 milioni di euro, questa è la valutazione che il Liverpool dà all’attaccante. Non pochi, anche se rappresentano quasi la metà dei soldi spesi tre anni fa per prelevarlo di forza dal Benfica. Sia Antonio Conte che Massimiliano Allegri chiedono ai propri dirigenti un attaccante di livello. Uno a testa, in rosa, ce l’hanno già: Lukaku in azzurro, tra i trascinatori della cavalcata che ha portato al quarto scudetto, Gimenez in rossonero, bomber messicano che deve dimostrare ancora molto del suo reale valore”.