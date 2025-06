CDM – ” Juanlu Sanchez e Musah, il Napoli non vuole inseguire giochi al rialzo “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro starebbe continuando i contatti con Siviglia e Milan per Juanlu Sanchez e Musah. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Il direttore sportivo Manna attende gli sviluppi, sa che il mercato è un gioco di attese e nel frattempo va avanti nelle trattative per rinforzare l’organico a disposizione di Conte. I colloqui sono molto avviati per Juanlu Sanchez, esterno basso classe 2003 del Siviglia, e Musah del Milan. Il Napoli non vuole inseguire giochi al rialzo, è convinto che riuscirà a portare a casa questi rinforzi alle proprie condizioni. “