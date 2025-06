Napoli su Juanlu, al terzino piace l’idea. Ecco i dettagli

Il Napoli è in trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Ormai non è più un segreto: i partenopei sono concretamente interessati all’acquisto e stanno lavorando per concretizzare il tutto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche al terzino piacerebbe la meta. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Spinge per il trasferimento in Italia e questo potrebbe aiutare Manna a strappare il sì del Siviglia alle condizioni preferite dal Napoli.

Juanlu è ritenuto il profilo perfetto per il ruolo di vice Di Lorenzo, ha chiesto al Siviglia di lasciarlo andare, vedremo se verrà accontentato”