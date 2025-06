Napoli su Musah, ma trattativa in stand-by. Ecco perché

Da qualche settimana il Napoli è in trattativa con il Milan per l’acquisto di Musah. Il centrocampista rossonero piace al presidente De Laurentiis e al DS Manna, che sta spingendo per concretizzare il tutto. Da un po’, però, la trattativa sembra in stand-by. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Manna e Tare avevano trattato a inizio settimana, definendo i contorni dell’affare sulla base di 25 milioni di euro. Mettiamola così: il Napoli si è preso qualche giorno per riflettere sulle cifre”