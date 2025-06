Il Mattino – Permanenza in bilico di Lobotka, se arriva il Barcellona…

Non solo esuberi, anche qualche top potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Anguissa è fortemente seguito in Arabia e Lobotka ha fatto intendere che davanti ad un offerta da parte di un top club valuterebbe bene il suo futuro. Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha parlato proprio dello slovacco: “Lobotka nei mesi scorsi ha fatto sapere ai suoi agenti che vorrebbe provare una nuova esperienza. Il suo sogno è il Barcellona ma per ora tutto tace. La possibilità di una sua partenza non sono da escludere. Il Napoli fissa il prezzo: ci vorranno 40 milioni”.