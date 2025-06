L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto su alcuni giocatori in uscita dal Napoli, c’è un idea su Raspadori: “Ngonge e Simeone andranno via, si sta cercando la miglior soluzione possibile. Billing è tornato al Bournemouth e non verrà riscattato. Per Raspadori va fatto un discorso a parte: Conte lo stima tantissimo, con la Champions ci sarà sicuramente bisogno di lui. Va via solo per un prezzo fuori mercato, la cessione è tutt’altro che scontata”.