Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole accelerare per Juanlu del Siviglia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha offerto 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro), ma Manna resterà in Spagna fino quando non riuscirà a chiudere l’affare. C’è fiducia”.