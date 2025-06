Come riporta Pasquale Tina, inviato Radio Marte, Ange-Yoan Bonny si allontana dal Napoli: “Bonny sembra destinato all’Inter. Il Napoli è pronto a virare su un altro calciatore richiesto da Conte: Lorenzo Lucca. Ha le caratteristiche che piacciono al mister, un centravanti alla Lukaku ma più giovane che sa difender palla e sa far salire la squadra”. Quest’anno la punta dell’Udinese ha messo a segno 14 gol, 12 in Campionato e 2 in Coppa Italia.