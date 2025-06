Repubblica – ” Il Napoli per l’attacco segue con attenzione Lucca e Nunez, le ultime “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle possibili operazioni di calciomercato del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli per il ruolo di punta centrale è interessato a Lorenzo Lucca, profilo che piace molto ad Antonio Conte, e Darwin Nunez, attaccante del Liverpool. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ L’esigenza di un centravanti è concreta tanto che lo stato maggiore del Napoli presto si ritroverà assieme a Conte per un punto sulle trattative che poi si concentreranno pure sul reparto offensivo. Pare che il Napoli abbia già dovuto rinunciare alla pista che porta a Bonny, ormai in orbita Inter. Gli azzurri al momento starebbero seguendo quattro attaccanti: due prime punte e due esterni. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, i nomi sono questi due: Lorenzo Lucca dell’Udinese, l’obiettivo principale, che Conte lo voleva già l’anno scorso, e Darwin Nunez che è in uscita dal Liverpool, dove non è mai riuscito a sfondare. “