Il Mattino – ” Difficile che il Napoli possa privarsi di Raspadori, solo per questa cifra potrebbe pensarci “

L’edizione odierna del Il Mattino si è soffermata sulla situazione riguardante Giacomo Raspadori, finito di nuovo nel vortice dei rumors di calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe registrato l’interesse della Lazio per lui, con Maurizio Sarri che stravede per l’attaccante azzurro. Il Napoli però difficilmente vorrebbe privarsene, almeno che non arrivi un’offerta da capogiro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il giocatore non è formalmente sul mercato, ma è chiaro che gli estimatori non mancano. Una cosa è certa: considerandone qualità e capacità di essere utile alla causa, il Napoli non intende svenderlo. Per portarlo via serviranno almeno 35-40 milioni, non di meno. Perché uno così vale a peso d’oro. Il Napoli ha pagato 35 milioni nell’estate 2022 portandolo via al Sassuolo e nell’arco di due anni il suo valore è aumentato ancora considerando i successi raggiunti indossando la maglia azzurra”.