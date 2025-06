Il Mattino – ” De Bruyne – Napoli, Adl ha tenuto per sè il 100% dei diritti d’immagine “

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un curioso retroscena dietro alla trattativa che ha portato Kevin De Bruyne al Napoli. infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, Aurelio de Laurentiis sarebbe riuscito a tenere per sè il 100% dei diritti d’immagine del fuoriclasse belga. Vecchie abitudini che vengono perseguite ancora da parte del patron azzurro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Aurelio De Laurentiis ha tenuto per sé tutti i diritti di immagine. Al 100 per cento. Perché per il Napoli e il patron azzurro è una delle questioni chiave. L’azienda De Bruyne entra a far parte della grande azienda Napoli”.