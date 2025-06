Gds – ” Anguissa vuole andare via, il Napoli si fionda su un top della Serie A per sostituirlo “

Frank Zambo Anguissa vuole cambiare aria. Scelta legittima e condivisibile da parte del centrocampista camerunense, che sente probabilmente di aver dato tutto per questa maglia. Il Napoli, in cado di una sua cessione, starebbe pensando a Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, per sostituirlo. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Musah sarà la prima alternativa alle mezzali, ora bisognerà capire chi sarà il titolare a destra. Anguissa è ancora deciso ad andare via, ammaliato dalle offerte arabe ma pure in attesa magari di una nuova proposta del Monaco o del Chelsea. Se parte il camerunese, il Napoli proverà a fare all-in su Lewis Ferguson del Bologna, portando così in azzurro tutta la mediana della nazionale scozzese, dopo McTominay e Gilmour. Idee chiare, investimenti importanti. Per un Napoli sempre più protagonista”.